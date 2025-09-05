4 вересня Росія атакувала критичну та промислову інфраструктуру на Сумщині. Вночі 5 вересня під ударом опинилася Сумська громада.

Про це повідомляють у ДСНС.

Атака на Сумщину 4 вересня: що відомо

Так, окупанти завдали серії ударів по об’єктах критичної та промислової інфраструктури Сумщини. Внаслідок вибухів є руйнування та виникла масштабна пожежа.

Росіяни неодноразово били по території, де наші рятувальники гасили пожежу.

На щастя, вогнеборці не постраждали, адже перебували у безпечних місцях. Пожежі ліквідували.

Атака дронів на Сумську громаду

Вночі 5 вересня російські ударні дрони атакували Сумську громаду, там зайнялися нежитлові будинки.

Рятувальники ДСНС обстежили місця влучань дронів та стримали подальше поширення вогню.

За минулу добу внаслідок ворожих ударів у Сумській громаді постраждали четверо людей: чоловіки віком 61, 59 та 56 років та дівчина 19 років. Також за допомогою до медзакладів звернулися жінка 65 років та чоловік 58 років, які постраждали від попередніх атак.

Всього зафіксовано 122 обстріли по 49 населених пунктах.

1 вересня росіяни вдарили дроном поблизу залізничної станції у Сумській області, внаслідок чого постраждала чергова на станції.

4 вересня вдень окупанти завдали ракетного удару поблизу Чернігова. Під російський удар потрапили співробітники гуманітарної місії з розмінування. На жаль, дві людини загинуло, ще п’ятеро дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 290-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

