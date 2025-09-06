Служба безпеки України та Офіс генпрокурора затримали та заарештували народного депутата від ОПЗЖ, якого підозрюють у державній зраді.

Його імені не називають, але за даними Суспільного, йдеться про народного депутата Федора Христенка.

СБУ затримала Христенка

Зазначається, що затриманий нардеп перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.

За даними слідства, фігурант був завербований ФСБ РФ задовго до початку повномасштабного вторгнення Росії та активно виконував завдання російської спецслужби.

За матеріалами справи, підозрюваний нардеп налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, після початку повномасштабного вторгнення нардеп покинув територію України, та вже звідти продовжував свою протиправну діяльність.

У липні цього року за матеріалами СБУ та ОГП цьому народному депутату було повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Після затримання Христенка, його доставили до Печерського районного суду, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Джерело : СБУ

