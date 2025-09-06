За неповні шість днів вересня російські війська запустили по Україні понад 2 тис. повітряних цілей.

Про це 6 вересня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про обстріли України у вересні

– Лише з початку вересня Росія застосувала проти України понад 1 300 ударних безпілотників, майже 900 керованих авіабомб і до пів сотні ракет різних типів, – зазначив глава української держави.

Зокрема, протягом першого тижня вересня ворог завдав ударів по:

Чернігівській області;

Харківській області;

Одеській області;

Херсонській області;

Київській області;

Запорізькій області;

Дніпропетровській області;

Кіровоградській області;

Хмельницькій області;

Житомирській області;

Волинській області;

Івано-Франківській області;

Рівненській області;

Львівській області.

Вибухи ж лунали практично в усіх регіонах України.

Сьогодні вночі, продовжує Володимир Зеленський, знову були ворожі удари по цивільній інфраструктурі.

На місцях влучань працюють усі необхідні служби.

– Росія продовжує затягувати цю війну, намагається зробити з дипломатії відвертий фарс. І на це має бути спільна реакція: на обстріли та руйнування, на ігнорування дипломатичних зусиль і цивілізованого діалогу.

Абсолютно правий президент Трамп: щоб розблокувати дипломатію, потрібні дієві обмеження на російську торгівлю нафтою та газом, – наголосив глава держави.

Наразі, вважає президент України, слід посилити санкційний тиск, постачання зброї для України та гарантувати неможливість повторення подібних вторгнень у майбутньому.

– Тривалий мир потребує дієвих і справжніх гарантій безпеки. Працюємо задля реалізації всіх цих складових надійного миру в майбутньому, – підсумував Володимир Зеленський.

Насамкінець очільник України подякував усім партнерам, які підтримують Україну та наших людей.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін під час виступу на Східному економічному форумі заявив, що українська сторона може прибути на переговори до РФ.

Президент України Володимир Зеленський відхилив таку пропозицію, заявивши, що Путін може приїхати до Києва.

Раніше під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном за підсумками зустрічей у Парижі Володимир Зеленський заявляв, що коли Путін хоче, щоб зустрічі не було, то запрошує його до Москви.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 291-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

