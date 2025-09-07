Одна людина загинула та пʼятеро поранені внаслідок атаки FPV-дрона на мікроавтобус у Слов’янську Донецької області.

Про це повідомив керівник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Атака на Слов’янськ 7 вересня: що відомо

За його словами, 7 вересня близько 07:20 місто вкотре зазнало ворожого обстрілу.

– В районі БЗС (бензозаправної станції. – Ред.) FPV-дрон влучив у мікроавтобус. В результаті – одна людина загинула, ще пʼятеро дістали поранення, – уточнив він.

Він також звернув увагу жителів Словʼянська на те, що через загрозу ударів таких дронів ділянка траси Київ – Довжанський від виїзду з міста з боку Словкурорту до повороту на Маяцьке лісництво є небезпечною.

Лях зауважив, що рух транспорту цією ділянкою тимчасово обмежено.

За останню добу окупанти 37 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 130 людей, зокрема 22 дитини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 292-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

