FPV-дрон атакував мікроавтобус у Слов’янську: є загиблий і поранені
Одна людина загинула та пʼятеро поранені внаслідок атаки FPV-дрона на мікроавтобус у Слов’янську Донецької області.
Про це повідомив керівник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
Атака на Слов’янськ 7 вересня: що відомо
За його словами, 7 вересня близько 07:20 місто вкотре зазнало ворожого обстрілу.
– В районі БЗС (бензозаправної станції. – Ред.) FPV-дрон влучив у мікроавтобус. В результаті – одна людина загинула, ще пʼятеро дістали поранення, – уточнив він.
Він також звернув увагу жителів Словʼянська на те, що через загрозу ударів таких дронів ділянка траси Київ – Довжанський від виїзду з міста з боку Словкурорту до повороту на Маяцьке лісництво є небезпечною.
Лях зауважив, що рух транспорту цією ділянкою тимчасово обмежено.
За останню добу окупанти 37 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 130 людей, зокрема 22 дитини.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 292-гу добу.
