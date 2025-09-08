Після нічної атаки на Київ 7 вересня сьогодні вранці рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському тіло загиблого чоловіка.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій та підтвердили у Київській міській військовій адміністрації.

Атака на Київ 7 вересня: кількість загиблих та постраждалих

Таким чином, кількість жертв обстрілу Києва зросла до трьох, серед них — дитина.

– На жаль, підтвердилась інформація про третю жертву ворожого удару в ніч на 7 вересня. Щирі співчуття родинам, – заявив керівник КМВА Тимур Ткаченко.

У столиці рятувальники продовжують розбір завалів та аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань після вчорашньої атаки.

Загалом внаслідок комбінованого удару по Києву 7 вересня загинула жінка 32 років, її двомісячний син та чоловік, якого знайшли сьогодні.

Також поранено 20 людей, серед них – двоє патрульних поліцейських, які поспішали на виклик (обох госпіталізовано), та вагітна жінка, якій довелося викликати пологи через надзвичайно важкий стан.

