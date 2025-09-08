Тимчасово окупований Донецьк, Єнакієве та Макіївка опинилися під атакою. Місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи та велику кількість ударів по різних районах.

Атака у Донецьку 8 вересня: які наслідки

Місто Донецьк опинилося під атакою крилатих ракет і дронів у понеділок, 8 вересня, пишуть російські пропагандистські ресурси.

Стверджується, що удар зафіксовано у районі колишнього заводу Топаз у Донецьку.

Російські пабліки припускають, що атака могла відбуватися крилатими ракетами Storm Shadow і ударними дронами Лютий.

Раніше завод Топаз виготовляв високотехнологічні радіотехнічні комплекси, серед яких системи дальньої розвідки та раннього попередження ППО, зокрема Кольчуга.

Після російського нападу на Україну та окупації Донецька з 2014 року частина виробництва була переведена до компанії Іскра.

Територію промзони колишнього заводу Топаз російські війська неодноразово використовували як базу для техніки та особового складу. Топаз піддавався атакам у 2023 та 2024 роках.

Крім Донецька, вибухи пролунали також в Єнакієвому та Макіївці Донецької області.

