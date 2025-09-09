У Саратовській області підірвано нафтопровід, що постачав пальне армії РФ – джерела
На території Російської Федерації у Саратовській області підірвано ще один магістральний нафтопровід.
Про це заявили джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України у коментарі Укрінформ.
Підірвано магістральний нафтопровід у Саратовській області РФ
За інформацією джерел, вночі 8 вересня у Красноармійському районі Саратовської області Росії пролунав потужний вибух на нафтопроводі.
Як повідомили співрозмовники, внаслідок вибуху був виведений з ладу магістральний нафтопровід Куйбишев – Лисичанськ, який забезпечував нафтопродуктами російські війська.
Джерела розповіли, потужність ураженого об’єкта становить 82 млн тонн на рік.
Як стверджують місцеві Telegram-канали, вранці після вибухів на місці події спостерігалося багато робітників, які намагалися ліквідувати наслідки атаки.
Повідомляється, що це вже третій обʼєкт нафтогазової інфраструктури Росії, який вдалося вивести з ладу за минулу добу.
Російські пропагандисти пояснюють серію вибухів на стратегічній інфраструктурі у Саратовській області нібито плановими навчаннями.