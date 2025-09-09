Викинула новонароджену доньку з 6 поверху: в Одесі затримали жінку
У Приморському районі Одеси 39-річна жінка викинула з шостого поверху свою новонароджену донечку. Її затримали поліцейські.
В Одесі жінка викинула немовля з 6 поверху, її затримали
Вчора, 8 вересня, до поліції надійшло повідомлення від завідувачки гуртожитку у Приморському районі про виявлення біля будівлі немовляти без ознак життя.
Менш ніж за пів години поліцейські встановили, що матір померлої дитини – 39-річна жінка з сусідньої області, повідомляє ГУ Нацполіції в Одеській області.
Жінка, перебуваючи у кімнаті гуртожитку на шостому поверсі, де проживає її співмешканець, після вживання алкоголю народила донечку. Після цього вона одразу ж викинула її з вікна на вулицю. Далі породілля намагалась приховати сліди злочину.
Попередньо, дитина народилася живою, а загинула від отриманих травм унаслідок падіння з висоти.
Жінку затримали, вона знаходиться у пологовому будинку під наглядом лікарів і поліцейських.
Правоохоронці зазначили, що у жінки є малолітній син, який проживає з бабусею на Миколаївщині. Вони для вирішення подальшої долі дитини спрямували інформацію соцслужбі.
Дії жінки кваліфіковані за статтею 117 Кримінального кодексу України – умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Жінці загрожує ув’язнення до п’яти років.
У рамках досудового розслідування щодо жінки проведуть низку судових експертиз, зокрема судово-психіатричну, яка визначить осудність затриманої.