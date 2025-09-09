У Приморському районі Одеси 39-річна жінка викинула з шостого поверху свою новонароджену донечку. Її затримали поліцейські.

В Одесі жінка викинула немовля з 6 поверху, її затримали

Вчора, 8 вересня, до поліції надійшло повідомлення від завідувачки гуртожитку у Приморському районі про виявлення біля будівлі немовляти без ознак життя.

Менш ніж за пів години поліцейські встановили, що матір померлої дитини – 39-річна жінка з сусідньої області, повідомляє ГУ Нацполіції в Одеській області.

Жінка, перебуваючи у кімнаті гуртожитку на шостому поверсі, де проживає її співмешканець, після вживання алкоголю народила донечку. Після цього вона одразу ж викинула її з вікна на вулицю. Далі породілля намагалась приховати сліди злочину.

Попередньо, дитина народилася живою, а загинула від отриманих травм унаслідок падіння з висоти.

Жінку затримали, вона знаходиться у пологовому будинку під наглядом лікарів і поліцейських.

Правоохоронці зазначили, що у жінки є малолітній син, який проживає з бабусею на Миколаївщині. Вони для вирішення подальшої долі дитини спрямували інформацію соцслужбі.

Дії жінки кваліфіковані за статтею 117 Кримінального кодексу України – умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Жінці загрожує ув’язнення до п’яти років.

У рамках досудового розслідування щодо жінки проведуть низку судових експертиз, зокрема судово-психіатричну, яка визначить осудність затриманої.

