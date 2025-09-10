Тетяна Забожко, випускова редакторка
Вибухи у Львові: що відбувається в місті після ракетно-дронової атаки
Вибухи у Львові сьогодні, 10 вересня, стали наслідком ракетно-дронової атаки РФ.
Вибухи у Львові сьогодні, 10 вересня: що відомо
Вибухи у Львові сьогодні, 10 вересня, почалися ще вночі.
Зокрема, міський голова голова Андрій Садовий підтверджував факт вибухів у Львові близько третьої ночі.
У ранковому зведенні керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький підтвердив, що регіон витримав надзвичайно складну ніч та принагідно подякував за роботу силам протиповітряної оборони.
Наразі відомо, що системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.
Жертв чи постраждалих немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 295-ту добу.
