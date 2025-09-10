Вибухи у Львові сьогодні, 10 вересня, стали наслідком ракетно-дронової атаки РФ.

Вибухи у Львові сьогодні, 10 вересня: що відомо

Вибухи у Львові сьогодні, 10 вересня, почалися ще вночі.

Зокрема, міський голова голова Андрій Садовий підтверджував факт вибухів у Львові близько третьої ночі.

Зараз дивляться

У ранковому зведенні керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький підтвердив, що регіон витримав надзвичайно складну ніч та принагідно подякував за роботу силам протиповітряної оборони.

Наразі відомо, що системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.

Жертв чи постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 295-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.