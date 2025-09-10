Вибухи в Луцьку сьогодні, 10 вересня, прогриміли під час російської атаки.

Вибухи в Луцьку сьогодні, 10 вересня: що відомо

Вибухи в Луцьку сьогодні, 10 вересня, лунали, коли в повітряний простір регіону проникли ворожі цілі.

Ворожі дрони дісталися області ще до опівночі.

Запущені росіянами дрони маневрували до ранку.

Зокрема, лунали вибухи у Луцьку орієнтовно о 06:38 на тлі загрози застосування ворогом ударних безпілотників.

Тоді два ворожих БпЛА, за словами міського голови Ігоря Поліщука, летіли від Старої Вижівки в бік Луцька.

Повітряна тривога в регіоні триває майже вісім годин.

Більше подробиць офіційні особи поки не надавали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 295-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

