Вибухи в Луцьку: над містом ворожі дрони
Вибухи в Луцьку сьогодні, 10 вересня, прогриміли під час російської атаки.
Вибухи в Луцьку сьогодні, 10 вересня: що відомо
Вибухи в Луцьку сьогодні, 10 вересня, лунали, коли в повітряний простір регіону проникли ворожі цілі.
Ворожі дрони дісталися області ще до опівночі.
Запущені росіянами дрони маневрували до ранку.
Зокрема, лунали вибухи у Луцьку орієнтовно о 06:38 на тлі загрози застосування ворогом ударних безпілотників.
Тоді два ворожих БпЛА, за словами міського голови Ігоря Поліщука, летіли від Старої Вижівки в бік Луцька.
Повітряна тривога в регіоні триває майже вісім годин.
Більше подробиць офіційні особи поки не надавали.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 295-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.