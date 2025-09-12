РФ атакувала Україну 40 дронами: скільки збила ППО
Під час нічної атаки Україну російські війська обстріляли 40 безпілотниками.
Про це вранці 12 вересня повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Нічна атака на Україну: що відомо
У ніч на 12 вересня, яка розпочалася близько 22:00 11 вересня, армія РФ застосувала ударні дрони різних типів.
Загалом було зафіксовано запуск 40 безпілотників, зокрема:
- ударних БпЛА Shahed (понад 20);
- дронів типу Гербера;
- безпілотників-імітаторів інших типів.
Запуски здійснювалися з напрямків Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ (РФ).
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 09:00, сили ППО збили або подавили 33 ворожі безпілотники типу Shahed, Гербера та інших моделей на півночі, сході та в центрі країни.
Водночас зафіксовано влучання шести ударних дронів у трьох різних локаціях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 297-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.