На Львівщині в офісі автосервісу сталася стрілянина. В результаті інциденту є загиблі.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Стрілянина в офісі автосервісу на Львівщині: що відомо

Як зазначається, подія сталася о 12:00 в селі Підрясне Львівського району Львівської області.

Зараз дивляться

В результаті стрілянини загинули двоє чоловіків.

Правоохоронці працюють на місці події в приміщенні офісу автосервісу.

– У приміщенні офісу автосервісу знайдено мертвими з вогнепальними пораненнями двох працівників зазначеного сервісу, – йдеться в повідомленні.

Обставини з’ясовуються. На місці працюють профільні служби.

Як повідомили в Нацполіції, попередньо встановлено, що 33-річний мешканець Львівського району, який орендував приміщення автосервісу, спершу вистрілив в орендодавця – 39-річного львів’янина, а потім здійснив постріл собі в груди.

Від отриманих поранень обидва померли на місці події.

Також поліцейські вилучили знаряддя вбивства – карабін Сайга, направлений на експертне дослідження.

Відкрито кримінальні провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Джерело : Нацполіція

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.