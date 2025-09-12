У селі Підрясне на Львівщині сталася стрілянина в офісі автосервісу: є загиблі
На Львівщині в офісі автосервісу сталася стрілянина. В результаті інциденту є загиблі.
Про це повідомляє поліція Львівської області.
Стрілянина в офісі автосервісу на Львівщині: що відомо
Як зазначається, подія сталася о 12:00 в селі Підрясне Львівського району Львівської області.
В результаті стрілянини загинули двоє чоловіків.
Правоохоронці працюють на місці події в приміщенні офісу автосервісу.
– У приміщенні офісу автосервісу знайдено мертвими з вогнепальними пораненнями двох працівників зазначеного сервісу, – йдеться в повідомленні.
Обставини з’ясовуються. На місці працюють профільні служби.
Як повідомили в Нацполіції, попередньо встановлено, що 33-річний мешканець Львівського району, який орендував приміщення автосервісу, спершу вистрілив в орендодавця – 39-річного львів’янина, а потім здійснив постріл собі в груди.
Від отриманих поранень обидва померли на місці події.
Також поліцейські вилучили знаряддя вбивства – карабін Сайга, направлений на експертне дослідження.
Відкрито кримінальні провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.