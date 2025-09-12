Вибухи у Херсоні пролунали після повідомлень про активність ворожої тактичної авіації та пуски керованих авіабомб.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Вибухи у Херсоні сьогодні, 12 вересня: що відомо

За словами Олександра Прокудіна, близько 23:09 російський бомбардувальник Су-34 почав виходити на бойовий курс. За мить зафіксували пуск керованих авіабомб.

Зараз дивляться

Очільник ОВА попередив про загрозу авіаудару для Корабельного району Херсона. Ворожа ціль летіла у напрямку Білозерки.

Приблизно о 23:14 пролунав вибух у Херсоні. За кілька хвилин ворожий літак почав відходити від пускових рубежів.

Місцеві жителі у Telegram повідомили, що чули низку вибухів та роботу нашої протиповітряної оборони.

Читайте також
На світанку росіяни вдарили по Херсону з артилерії та дроном: є жертва та поранені
Обстріл Херсона з артилерії та дронами 27 серпня 2025: наслідки вибухів

Пізно ввечері 28 серпня російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Унаслідок обстрілу поранення дістали троє людей. Місцеві поліціянти доправили постраждалих до лікарні.

3 серпня росіяни атакували Херсон – завдали авіаційний удар по району автомобільного мосту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 298-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВибухХерсон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.