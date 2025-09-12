Вибухи у Херсоні пролунали після повідомлень про активність ворожої тактичної авіації та пуски керованих авіабомб.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Вибухи у Херсоні сьогодні, 12 вересня: що відомо

За словами Олександра Прокудіна, близько 23:09 російський бомбардувальник Су-34 почав виходити на бойовий курс. За мить зафіксували пуск керованих авіабомб.

Очільник ОВА попередив про загрозу авіаудару для Корабельного району Херсона. Ворожа ціль летіла у напрямку Білозерки.

Приблизно о 23:14 пролунав вибух у Херсоні. За кілька хвилин ворожий літак почав відходити від пускових рубежів.

Місцеві жителі у Telegram повідомили, що чули низку вибухів та роботу нашої протиповітряної оборони.

Пізно ввечері 28 серпня російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Унаслідок обстрілу поранення дістали троє людей. Місцеві поліціянти доправили постраждалих до лікарні.

3 серпня росіяни атакували Херсон – завдали авіаційний удар по району автомобільного мосту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 298-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

