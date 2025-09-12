Вибухи в селі Битиця Сумського району прогриміли вранці 12 вересня під час ракетного удару РФ по Сумській області. На жаль, є загиблі.

Ракетний удар по селу Битиця на Сумщині: наслідки вибухів 12 вересня

Керівник Сумської ОВА Сергій Григоров повідомив, що зранку ворог завдав ракетного удару по Битицькому старостату Сумської громади.

За його словами, внаслідок ракетного удару є загиблі.

– Росіяни атакували село, попередньо, трьома ракетами. Є руйнування та пошкодження у житловому секторі. Інформація щодо постраждалих та масштаби наслідків уточнюються, – додав він.

За інформацією керівника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, ворог, ймовірно, завдав удару балістичними ракетами по житловому сектору села Битиці, на місці спалахнула пожежа, наразі відомо про двох загиблих, проте їхня кількість може збільшитися.

Зруйновано п’ять будинків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 297-му добу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 297-му добу.

