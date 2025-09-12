12 вересня зранку Краматорська громада зазнала удару авіабомбою ФАБ-250. Ворог вдарив по відкритій місцевості на околицях міста.

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

Удар по Краматорську сьогодні зранку: що відомо

Вибух у Краматорську пролунав о 09:35, внаслідок чого пошкоджено три багатоквартирні будинки.

Поранення дістала жінка 1970 року народження. Також зафіксовано ще три влучання по промисловій території.

Удар по Краматорську FPV-дроном

Також вранці близько 10-ї години росіяни вдарили FPV-дроном по автівці аварійної бригади одного з комунальних підприємств. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 297-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Краматорська міська рада

