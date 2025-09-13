У суботу, 13 вересня, в Іркутській області Росії виникла пожежа у виробничому цеху.

Пожежа у будівні цеху в Усолье-Сибірському

У місті Усольє-Сибірське на площі 4 тис. кв сталася пожежа у будівлі фанерного комбінату. Вогонь локалізовано, відкрите горіння ліквідовано. Задіяно понад 30 спеціалістів та 11 одиниць техніки.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Зараз дивляться

Про причини пожежі не повідомляється.

На кадрах, які оприлюднили російські Telegram-пабліки, видно клуби диму та вогонь.

До речі, партизанський рух АТЕШ повідомив про розвідку території оборонного заводу у Смоленській області. Він випускає контейнери та корпуси для твердопаливних ракет, а також елементи броні та протирадіаційного захисту.

Читайте також
Пожежу гасили навіть потяги: у російській Прохоровці горіла нафтобаза
Пожежа на території управління МВС в Архангельську

Фото: Василь Анохін

Пов'язані теми:

ПожежаРосія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.