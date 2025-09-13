Тетяна Забожко, випускова редакторка
Вибухи в Рівному: у регіоні літає ворожий дрон
Вибухи в Рівному сьогодні, 13 вересня, прогриміли під час повітряної тривоги.
Вибухи в Рівному сьогодні, 13 вересня: що відомо
Про вибух у Рівному сьогодні, 13 вересня, місцеві повідомили близько 15:40.
За 20 хвилин до цього в Повітряних силах ЗСУ попереджали, що на півночі регіону фіксується ворожий безпілотник.
На той час дрон тримав курс на захід.
В обласній військовій адміністрації вибухи в Рівному 13 вересня поки не коментували.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 298-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
