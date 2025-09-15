СБУ затримала в Одесі агентку військової розвідки РФ (ГРУ), яка передавала ворогу координати місцевих об’єктів Сил оборони, а також фотографувала номери автомобілів, припаркованих поруч з цими будівлями.

Агентка ГРУ коригувала удари по Одесі: що відомо

Як повідомили в СБУ, отриману від агентки інформацію ворог міг використовувати не тільки для планування нових обстрілів регіону, а й для терактів щодо військових, які користувалися відповідними автомобілями.

Зрадницею виявилася місцева підприємниця. У поле зору окупантів жінка потрапила через свого знайомого, який проживає в РФ і працює на російське ГРУ.

За даними Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, серед потенційних цілей агресора були підрозділи Служби безпеки та Збройних Сил України, залучені до бойових дій на південному фронті.

Співробітники спецслужби затримали агентку, коли вона фотографувала транспорт біля оборонного об’єкта.

Під час обшуків у неї вилучено смартфон, на якому жінка зберігала розвіддані та координувала свої дії з російською групою.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

