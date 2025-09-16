У ніч проти 16 вересня РФ атакувала Україну 113-ма ударними дронами типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 16 вересня: що відомо

Окупанти запустили безпілотники із напрямків Курська, Брянська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська (РФ), близько 70 із них – Шахеди.

Силами авіації, зенітних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем, мобільних вогневих груп, попередньо, станом на 09:00 збито або подавлено 89 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

Попри ефективну роботу ППО, зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на двох локаціях.

Станом на 09:30 16 вересня, два ворожі безпілотники все ще перебували у повітрі.

Крім того, близько опівночі ворог ударив по Запоріжжю десятьма снарядами РСЗВ (попередньо — Торнадо-С).

Унаслідок обстрілу відомо про одного загиблого і 13 постраждалих, серед яких 4-річна дитина.

Також ворог атакував дронами Суми. Зафіксовано два влучання, проте люди не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 301-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

