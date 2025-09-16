Вдень 16 вересня російські війська обстріляли Костянтинівку Донецької області. Пошкоджено житлові будинки, є поранені.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Обстріл Костянтинівки сьогодні, 16 вересня: наслідки

– Місто зазнало кількох авіаційних ударів та артилерійських обстрілів, унаслідок яких пошкоджені житлові будинки та постраждали цивільні, – наголосив Горбунов.

За його словами, окупанти застосували авіабомби типу ФАБ-250.

Обійшлося без жертв серед населення. Проте внаслідок авіаудару поранено жінку. Постраждалу госпіталізовано у тяжкому стані. Медики борються за її життя.

Ворог обстріляв Костянтинівку також зі ствольної артилерії, пошкоджено фасад приватного будинку, поранено чоловіка. Він самостійно звернувся по допомогу до медзакладу.

Працівники поліції фіксують наслідки обстрілу міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 301-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сергій Горбунов

