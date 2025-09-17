Російські війська атакували Полтавський район ударними дронами, внаслідок чого постраждали щонайменше шестеро людей.

Обстріл Полтавського району дронами – які наслідки

Як повідомляє Полтавська обласна прокуратура, ворожий обстріл відбувся ввечері у середу, 17 вересня.

За інформацією прокуратури, внаслідок обстрілу Збройних сил Росії у Полтавському районі постраждали працівниця АЗС та п’ятеро водіїв. Наразі жінка перебуває у важкому стані.

Зараз дивляться

Унаслідок влучання ударних безпілотників пошкоджено автозаправну станцію.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 438 (Вчинення воєнного злочину) Кримінального кодексу України.

Згідно зі статтею, за цей злочин передбачено позбавлення волі на термін від восьми до 12 років.

Наразі прокурори та слідчі документують наслідки ворожого обстрілу Полтавського району.

Фото: Полтавська обласна прокуратура

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.