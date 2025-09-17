Уночі 17 вересня, близько 01:56, сталося займання на даху житлової п’ятиповерхівки в Шевченківському районі Києва.

Пожежа в Києві 17 вересня: що відомо про наслідки

Співробітники ДСНС, які прибули на місце пожежі на вулиці Ружинській, встановили, що загоряння сталося на даху п’ятиповерхового житлового будинку.

Пожежу локалізовано о 02:38 на площі 1 500 кв. м, а о 03:40 – ліквідовано, причину встановлюватимуть правоохоронці.

Залучалося 40 рятувальників та 9 одиниць техніки.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що пожежа не повʼязана із загрозами воєнного характеру.

– Враховуючи загрозу жителям будинку, на свіже повітря було виведено 150 людей. Завдяки злагодженій роботі рятувальників минулося без постраждалих, – наголосив він.

У приміщенні школи №175, що по вулиці Данила Щербаківського, 58А розгорнуто штаб допомоги жителям будинку, в якому сталася пожежа.

Джерело : ДСНС

Фото : ДСНС

