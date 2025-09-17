Вибух у Дружківці 17 вересня: ворожий дрон вдарив по пожежній частині
Зранку 17 вересня пролунав вибух у Дружківці на Донеччині: росіяни влучили безпілотником по будівлі пожежно-рятувальної частини.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Вибух у Дружківці сьогодні: що відомо про наслідки
Сьогодні, у День рятівника, росіяни вдарили по пожежній частині у Дружківці на Донеччині. На щастя, ніхто не постраждав.
— Дрон атакував будівлю: вибуховою хвилею вибило в’їзні ворота гаража, уламки посікли фасад. Та головне, рятувальники встигли сховатися в укритті. Техніка також залишилася цілою, — йдеться у повідомленні.
За словами працівників ДСНС, це вже не вперше, коли росіяни цілеспрямовано б’ють по пожежно-рятувальних підрозділах.
— І особливо цинічно, що зробили це вони саме у професійне свято тих, хто щодня береже життя інших, — додають рятувальники.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 302-у добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.