На тимчасово окупованій території Запорізької області внаслідок диверсії ліквідовано 18 офіцерів оперативного складу штабу 35 загальновійськової армії Росії.

Про це повідомив проєкт Хочу жить від Координаційного штабу для добровільної здачі в полон російських військових.

На ТОТ Запоріжжя ліквідовано 18 офіцерів РФ: що відомо про диверсію

За даними проєкту, 30 серпня в районі села Воскресенка невідомі вчинили диверсію, підпаливши суху траву поблизу командного пункту окупаційної армії.

Пожежа охопила приміщення та бліндажі, спричинивши сильне задимлення й накопичення чадного газу. Врятуватися нікому не вдалося.

Серед загиблих було знайдено тіла 18 офіцерів, зокрема:

  • полковник Ілля Махотін, заступник начальника штабу відділу ракетних військ і артилерії
  • підполковник Руслан Шигабутдінов, начальник відділення оперативного планування штабу,
  • підполковник Дмітрій Пашабеков, начальник відділення планування вогневого та ядерного ураження,
  • майор Рустам Сетдаров, старший офіцер з математичного моделювання,
  • майор Владімір Сулицький, офіцер планування вогневого ураження,
  • майор Андрєй Сілін, начальник топографічної служби,
  • майор Алєксандр Нітаєв, офіцер з технічного захисту інформації,
  • майор Алєксєй Кольцов, заступник начальника служби РЕБ,
  • капітан Алєксандр Дмуха, офіцер інженерних військ,
  • капітан Владіслав Панін, офіцер РЕБ,
  • капітан Андрєй Богданов, офіцер ППО,
  • старший лейтенант Ілля Сівухін, офіцер артилерійської розвідки,
  • лейтенант Вадім Яковець, начальник радіогрупи.

Ще п’ятеро російських військових залишилися під завалами: підполковник Сєргєй Конойко, майор Владімір Філімонихін, старший лейтенант Алєксєй Хорін, капітан Сємьон Пономарьов та оператор БпЛА Юрій Фокін. Наразі відомо, що частину загиблих уже поховали.

– Нагадуємо: для російських окупаційних військ на території України не існує безпечних місць, – зазначається в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати особового складу армії РФ на 1 303-тю добу повномасштабної війни сягнули 1 098 380 вбитими і пораненими.

