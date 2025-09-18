На тимчасово окупованій території Запорізької області внаслідок диверсії ліквідовано 18 офіцерів оперативного складу штабу 35 загальновійськової армії Росії.

Про це повідомив проєкт Хочу жить від Координаційного штабу для добровільної здачі в полон російських військових.

На ТОТ Запоріжжя ліквідовано 18 офіцерів РФ: що відомо про диверсію

За даними проєкту, 30 серпня в районі села Воскресенка невідомі вчинили диверсію, підпаливши суху траву поблизу командного пункту окупаційної армії.

Пожежа охопила приміщення та бліндажі, спричинивши сильне задимлення й накопичення чадного газу. Врятуватися нікому не вдалося.

Серед загиблих було знайдено тіла 18 офіцерів, зокрема:

полковник Ілля Махотін, заступник начальника штабу відділу ракетних військ і артилерії

підполковник Руслан Шигабутдінов, начальник відділення оперативного планування штабу,

підполковник Дмітрій Пашабеков, начальник відділення планування вогневого та ядерного ураження,

майор Рустам Сетдаров, старший офіцер з математичного моделювання,

майор Владімір Сулицький, офіцер планування вогневого ураження,

майор Андрєй Сілін, начальник топографічної служби,

майор Алєксандр Нітаєв, офіцер з технічного захисту інформації,

майор Алєксєй Кольцов, заступник начальника служби РЕБ,

капітан Алєксандр Дмуха, офіцер інженерних військ,

капітан Владіслав Панін, офіцер РЕБ,

капітан Андрєй Богданов, офіцер ППО,

старший лейтенант Ілля Сівухін, офіцер артилерійської розвідки,

лейтенант Вадім Яковець, начальник радіогрупи.

Ще п’ятеро російських військових залишилися під завалами: підполковник Сєргєй Конойко, майор Владімір Філімонихін, старший лейтенант Алєксєй Хорін, капітан Сємьон Пономарьов та оператор БпЛА Юрій Фокін. Наразі відомо, що частину загиблих уже поховали.

– Нагадуємо: для російських окупаційних військ на території України не існує безпечних місць, – зазначається в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати особового складу армії РФ на 1 303-тю добу повномасштабної війни сягнули 1 098 380 вбитими і пораненими.

