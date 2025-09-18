СБУ затримала агента РФ, який хотів втертися в довіру до українських воїнів, щоб скоригувати по них удари надважкими авіабомбами, FPV-дронами та артилерією.

Агент РФ готував удари по підрозділах 3 армійського корпусу

Як повідомили в СБУ, ворога найбільше цікавили локації підрозділів 3 армійського корпусу ЗСУ, які безперервно беруть участь у боях на одному з найважливіших напрямків Cхідного фронту – Ізюмському.

– Коригуванням ворожого вогню займався 35-річний місцевий різноробочий, який пішов на співпрацю з російськими спецслужбами, – йдеться в повідомленні.

Щоб зібрати розвіддані, агент намагався втертися в довіру до українських воїнів, пропонуючи їм допомогу в організації побуту.

При цьому зрадник знімав на фото і відео місця значної концентрації особового складу і військової техніки ЗСУ, а також відзначав їх на гугл-мапах.

Співробітники СБУ викрили агента ще на початковому етапі розвідувальної діяльності, задокументували його злочини та провели комплексні заходи для забезпечення безпеки позицій українських військ на цьому напрямку фронту.

На завершальному етапі спецоперації фігурант був затриманий. У нього вилучено смартфон з фото- та відеофайлами об’єктів ЗСУ, які він готував для відправки куратору.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

