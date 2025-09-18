РФ атакувала Україну 75 дронами: один БпЛА ще в повітрі
Під час нічної атаки Україну росіяни обстріляли 75 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера і дронами інших типів.
Нічна атака на Україну: що відомо
За час нічної атаки на Україну, що почалася ще о 21:00 17 вересня, російські війська запустили 75 дронів із районів Курська, Орла, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська.
Понад 40 застосованих окупантами дронів – Шахеди.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00 18 вересня відомо про збиття чи приглушення 48 дронів.
Приземлили їх на Півночі, Сході та в Центрі країни.
26 ударних БпЛА влучили на шести локаціях.
Один безпілотник ще залишається в повітрі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 303-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.