На території Латвії виявили уламок російського безпілотника Гербера, який вимило на пляж.

Російський дрон у Латвії – що відомо

Як повідомляють Національні збройні сили Латвії, уламок російського безпілотника виявили у Вентспільському краї.

Там зазначають, що на пляж у Латвії вимило фрагмент хвостової частини дрона.

– На місце події вирушила група зі знешкодження нерозірваних боєприпасів НЗС, щоб здійснити аналіз знайденого об’єкта, – йдеться у повідомленні латвійської армії.

Згодом міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що знайдений уламок є хвостовою частиною російського безпілотника Гербера, в якому не виявлено вибухової частини.

Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня долучила міністрам оборони та внутрішніх справ зв’язатися з колегами в Польщі, щоб дізнатися, чи безпілотник схожий на знайдений у країні минулого тижня.

За її словами, очевидно, що не менш важливо захищати узбережжя Балтійського моря, встановлюючи необхідні датчики, попри пріоритетність зміцнення східного кордону.

Нещодавно російські безпілотники масовано порушили повітряний простір Польщі під час атаки на території України.

Фото: Національні збройні сили Латвії

