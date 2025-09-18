Російські війська завдали ударів авіабомбами по населеному пункту Воздвижівка у Запорізькій області, внаслідок чого є постраждалі люди.

Атака на Воздвижівку в Запорізькій області – які наслідки

Як повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, збільшилася кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Воздвижівку.

Вже відомо про чотирьох постраждалих внаслідок удару ворожими авіабомбами.

Зараз дивляться

Зокрема, допомога лікарів знадобилася 88-річній, 63-річній, 50-річній та 29-річній жінкам.

Як розповів керівник Запорізької ОВА, російські авіабомби зруйнували будинки та господарчі споруди на кількох вулицях у Воздвижівці.

Раніше Іван Федоров повідомляв, що росіяни скинули щонайменше три авіабомби на Воздвижівку Запорізької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 303-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.