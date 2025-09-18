Російські війська завдали ударів авіабомбами по населеному пункту Воздвижівка у Запорізькій області, внаслідок чого є постраждалі люди.

Атака на Воздвижівку в Запорізькій області – які наслідки

Як повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, збільшилася кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Воздвижівку.

Вже відомо про чотирьох постраждалих внаслідок удару ворожими авіабомбами.

Зокрема, допомога лікарів знадобилася 88-річній, 63-річній, 50-річній та 29-річній жінкам.

Як розповів керівник Запорізької ОВА, російські авіабомби зруйнували будинки та господарчі споруди на кількох вулицях у Воздвижівці.

Раніше Іван Федоров повідомляв, що росіяни скинули щонайменше три авіабомби на Воздвижівку Запорізької області.

Вибухи у Воздвижівці на Запоріжжі сьогодні, 18 вересня 2025 року: що відомо Фото 1

Воздвижівка Запорізької області на карті. Фото: Deep State

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 303-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

