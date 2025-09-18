Вибухи в Миргородському районі Полтавської області сьогодні вночі пошкодили залізничну інфраструктуру.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут та пресслужба Укрзалізниці.

Вибухи в Миргородському районі 18 вересня: що відомо

Вибухи у Миргородському районі сьогодні пролунали під час ворожої атаки на залізничну інфраструктуру області.

Унаслідок вибухів у Миргородському районі зайнялися пожежі.

Наразі відомо про одну постраждалу людину.

Внаслідок нічного обстрілу Полтавщини та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні було залучено резервні тепловози.

У межах трьох годин затримуються кілька пасажирських поїздів:

№102 Херсон – Краматорськ

№63/111 Харків, Ізюм – Львів

№64/112 Львів – Харків, Ізюм

№791 Кременчук – Київ

Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано.

Поїзди, включно з приміськими електропоїздами, надалі рухатимуться своїм ходом.

Рятувальні служби завершили ліквідацію наслідків ворожої атаки на залізничну інфраструктуру регіону.

Нагадаємо, що ввечері 17 вересня також лунали вибухи у Полтавському районі.

Тоді ворог атакував дронами АЗС. Унаслідок влучання постраждала працівниця заправки та п’ятеро водіїв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 303-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

