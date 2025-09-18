Вибухи в Миргородському районі: пошкоджена залізнична інфраструктура, є поранений
Вибухи в Миргородському районі Полтавської області сьогодні вночі пошкодили залізничну інфраструктуру.
Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут та пресслужба Укрзалізниці.
Вибухи в Миргородському районі 18 вересня: що відомо
Вибухи у Миргородському районі сьогодні пролунали під час ворожої атаки на залізничну інфраструктуру області.
Унаслідок вибухів у Миргородському районі зайнялися пожежі.
Наразі відомо про одну постраждалу людину.
Внаслідок нічного обстрілу Полтавщини та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні було залучено резервні тепловози.
У межах трьох годин затримуються кілька пасажирських поїздів:
- №102 Херсон – Краматорськ
- №63/111 Харків, Ізюм – Львів
- №64/112 Львів – Харків, Ізюм
- №791 Кременчук – Київ
Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано.
Поїзди, включно з приміськими електропоїздами, надалі рухатимуться своїм ходом.
Рятувальні служби завершили ліквідацію наслідків ворожої атаки на залізничну інфраструктуру регіону.
Нагадаємо, що ввечері 17 вересня також лунали вибухи у Полтавському районі.
Тоді ворог атакував дронами АЗС. Унаслідок влучання постраждала працівниця заправки та п’ятеро водіїв.
