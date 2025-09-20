Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Вибухи у Кривому Розі: Повітряні сили сповістили про рух БпЛА у напрямку міста
Вибухи у Кривому Розі прогриміли близько 18:00.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали одразу післяповідомлення Повітряних сил про загрозу БпЛА.
Вибухи у Кривому Розі 20 вересня: що відомо
На момент вибуху на території міста та Дніпропетровської області оголошено повітряну тривогу.
Зараз дивляться
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух БпЛА у напрямку Кривого Рогу.
— БпЛА на Кривий Ріг зі сходу, – йшлося у повідомленні.
Що саме стало причиною вибухів у Кривому Розі наразі невідомо.
Деталі інциденту та можливі наслідки вибуху з’ясовуються.
Інформація про постраждалих та пошкодження поки що не надходила.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.