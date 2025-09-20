Вибухи у Кривому Розі прогриміли близько 18:00.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали одразу післяповідомлення Повітряних сил про загрозу БпЛА.

Вибухи у Кривому Розі 20 вересня: що відомо

На момент вибуху на території міста та Дніпропетровської області оголошено повітряну тривогу.

Зараз дивляться

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух БпЛА у напрямку Кривого Рогу.

— БпЛА на Кривий Ріг зі сходу, – йшлося у повідомленні.

Що саме стало причиною вибухів у Кривому Розі наразі невідомо.

Деталі інциденту та можливі наслідки вибуху з’ясовуються.

Інформація про постраждалих та пошкодження поки що не надходила.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.