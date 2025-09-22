У Куп’янську Харківської області російські військовослужбовці відкрили вогонь та поранили 74-річного мирного жителя.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Поранили мирного жителя Куп’янська: що відомо

За даними слідства, на початку вересня 2025 року 74-річний чоловік їхав велосипедом, коли почув автоматні постріли та відчув поранення в ногу.

Зараз дивляться

Потерпілий упав, сховався в очереті, а згодом побачив двох російських військових у формі.

Місцеві надали пораненому першу медичну допомогу, а наступного дня українські військові евакуювали чоловіка до Харкова. Під час операції лікарі вилучили з його ноги кулю від автомата Калашнікова.

Наразі триває досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України)

Правоохоронці намагаються встановити особи військовослужбовців РФ для подальшого притягнення до кримінальної відповідальності.

Раніше стало відомо, що в Україні засудили російського генерала за воєнні злочини під час окупації Херсона.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.