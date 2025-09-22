У Куп’янську Харківської області російські військовослужбовці відкрили вогонь та поранили 74-річного мирного жителя.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Поранили мирного жителя Куп’янська: що відомо

За даними слідства, на початку вересня 2025 року 74-річний чоловік їхав велосипедом, коли почув автоматні постріли та відчув поранення в ногу.

Потерпілий упав, сховався в очереті, а згодом побачив двох російських військових у формі.

Місцеві надали пораненому першу медичну допомогу, а наступного дня українські військові евакуювали чоловіка до Харкова. Під час операції лікарі вилучили з його ноги кулю від автомата Калашнікова.

Наразі триває досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України)

Правоохоронці намагаються встановити особи військовослужбовців РФ для подальшого притягнення до кримінальної відповідальності.

Раніше стало відомо, що в Україні засудили російського генерала за воєнні злочини під час окупації Херсона.

Повномасштабна війна в Україні триває вже вже 1 307-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

СБУ

Війна в УкраїніВоєнні злочиниКуп'янськХарківська область
