У Куп’янську окупанти відкрили вогонь по 74-річному чоловіку, який їхав на велосипеді
У Куп’янську Харківської області російські військовослужбовці відкрили вогонь та поранили 74-річного мирного жителя.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Поранили мирного жителя Куп’янська: що відомо
За даними слідства, на початку вересня 2025 року 74-річний чоловік їхав велосипедом, коли почув автоматні постріли та відчув поранення в ногу.
Потерпілий упав, сховався в очереті, а згодом побачив двох російських військових у формі.
Місцеві надали пораненому першу медичну допомогу, а наступного дня українські військові евакуювали чоловіка до Харкова. Під час операції лікарі вилучили з його ноги кулю від автомата Калашнікова.
Наразі триває досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України)
Правоохоронці намагаються встановити особи військовослужбовців РФ для подальшого притягнення до кримінальної відповідальності.
Раніше стало відомо, що в Україні засудили російського генерала за воєнні злочини під час окупації Херсона.
Повномасштабна війна в Україні триває вже вже 1 307-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.