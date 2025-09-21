Вибухи на Київщині пролунали уночі 22 вересня. Область атакують російські дрони, працюють сили ППО.

Про це повідомили в Київській ОВА.

Вибухи на Київщині 22 вересня: які наслідки

– Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях, – йдеться у повідомленні.

Жителів Київщини закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

В ОВА наголосили на необхідності подбати про власну безпеку, не фіксувати і не викладати у мережу роботу захисників.

Перед цим Повітряні сили повідомляли, щоворожі БпЛА з Черкащини прямують курсом на Київщину у напрямку Бориспільського району.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня пролунали вибухи на Полтавщині – регіон перебував під атакою ворожих безпілотників.

Було зафіксоване влучання по цивільному підприємству та падіння дрона на відкритій території. Без постраждалих.

Вдень Ніжин зазнав нового виду атаки – російські війська скинули на місто з дронів вибухівку.

За словами міського голови Олександра Кодоли, люди не постраждали. Обійшлося без руйнувань.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 307-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

