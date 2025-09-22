Вибухи в Одесі: що відомо про російську атаку та які наслідки
Потужні вибухи в Одесі прогриміли ввечері у понеділок, 22 вересня. У небі над містом піднявся густий і чорний дим.
Вибухи в Одесі 22 вересня – які наслідки
Інформацію про вибухи в Одесі, які було чути ввечері 22 вересня, підтвердив міський глава Геннадій Труханов.
Тоді було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу застосування балістичного озброєння та ударними дронами.
Після потужних вибухів в Одесі у небі над містом помітили густий і чорний дим.
Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух БпЛА на Миколаївщині та з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
Згодом українські військовослужбовці попередили про загрозу застосування балістики з тимчасово окупованого Криму.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 307-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.