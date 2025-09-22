Вибухи в Сумах: дрони влучили в підприємство і заклад освіти, поранено охоронця
Три вибухи в Сумах прогриміли вночі 22 вересня: зафіксовано два влучання російських дронів по підприємству та одне – по закладу освіти.
Наслідки вибухів у сумах сьогодні, 22 вересня
Ті три вибухи, які вночі чули в Сумах, — це прильоти ворожих Шахедів по місту, повідомив в.о. мера міста, секретар міської ради Артем Кобзар.
– Два удари прийшлися по промислових об’єктах, ще один — по закладу освіти. У прилеглих багатоповерхівках вибито вікна та пошкоджено балконні рами, – додав він.
За даними керівника ОВА Олега Григорова та начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, усі три влучання – у Ковпаківському районі обласного центру.
На жаль, є один поранений – це охоронець підприємства, куди влучив один із ворожих безпілотників. Йому надається необхідна допомога.
Сьогодні о 09:00 буде розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки.
Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 307-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.