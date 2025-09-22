Три вибухи в Сумах прогриміли вночі 22 вересня: зафіксовано два влучання російських дронів по підприємству та одне – по закладу освіти.

Наслідки вибухів у сумах сьогодні, 22 вересня

Ті три вибухи, які вночі чули в Сумах, — це прильоти ворожих Шахедів по місту, повідомив в.о. мера міста, секретар міської ради Артем Кобзар.

– Два удари прийшлися по промислових об’єктах, ще один — по закладу освіти. У прилеглих багатоповерхівках вибито вікна та пошкоджено балконні рами, – додав він.

За даними керівника ОВА Олега Григорова та начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, усі три влучання – у Ковпаківському районі обласного центру.

На жаль, є один поранений – це охоронець підприємства, куди влучив один із ворожих безпілотників. Йому надається необхідна допомога.

Сьогодні о 09:00 буде розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки.

Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 307-му добу.

