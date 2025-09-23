Російська Федерація влаштувала атаку на Запоріжжя у вівторок, 23 вересня. У місті чути вибухи, відомо про поранених та загиблого.

Про це повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ЗОВА) Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 23 вересня: наслідки

Атака на Запоріжжя 23 вересня сталась за допомогою ударних російських БпЛА. Ворожі дрони помітили у Вознесенівському районі та в напрямку острову Хортиця.

Пізніше в одному з районів пролунало три вибухи, Федоров попередив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.

– Попередньо, двоє людей отримали поранення, – наголосив очільник ЗОВА.

Федоров зазначив, що у Запоріжжі знову пролунали вибухи, ударний ворожий безпілотник помітили у районі Хортиці.

Станом на 14:50 повітряна тривога, загроза дронів та балістики на Запоріжжі тривала.

За попередніми підрахунками, росіяни щонайменше п’ять разів вдарили по Запоріжжю, пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби.

Очільник ОВА повідомив, що медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Пізніше стало відомо про одного загиблого та двох поранених внаслідок атаки на Запоріжжя.

– 43-річний чоловік в тяжкому стані, ще один – в стані середньої тяжкості, – розповів Федоров.

Станом на 15:40 кількість поранених після російської атаки на Запоріжжя збільшилась до семи, троє з них отримали допомогу на місці і відмовились від госпіталізації.

Нагадаємо, у ніч проти 23 вересня армія РФ атакувала Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 115 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

