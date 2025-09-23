Служба безпеки України зібрала доказову базу на суддю Південного окружного військового суду РФ Олексія Магомадова за військові злочини проти українських полонених.

Підозри за військові злочини судді РФ: що відомо

Як встановило розслідування, 11 вересня 2024 року Олексій Магомадов призначив 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму полоненому воїну однієї з бригад Національної гвардії України.

– Щоб влаштувати показове судилище, Магомадов використав надумані звинувачення проти воїна Сил безпеки і оборони, – йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що тим самим окупант продовжив серію незаконних вироків з боку російської судової системи щодо українських військовополонених, які є комбатантами і не підлягають кримінальній відповідальності за бойові дії.

На підставі задокументованих доказів слідчі СБУ заочно повідомили Магомадову про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (військові злочини, зокрема порушення вимог статей 99 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949).

У СБУ нагадали, що за цією ж статтею були кваліфіковані злочини з боку ще двох суддів з РФ: Костянтина Простова і Сергія Образцова, які призначали тюремні терміни українським полоненим.

Джерело : СБУ

