Вибухи у Кривому Розі: БпЛА пошкодили підприємство
Вибухи у Кривому Розі пролунали під час повітряної тривоги, коли ворог скерував на місто ударні безпілотники.
Про це повідомив очільник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.
Вибухи у Кривому Розі 23 вересня: що відомо
Вибухи у Кривому Розі сьогодні пролунали унаслідок влучання ворожого БпЛА в одне з місцевих підприємств.
Крім того, по Зеленодольській громаді Криворізького району росіяни вдарили з артилерії, що спричинило пожежу у будинку.
Всюди минулося без постраждалих
На решті територій Криворізького району ніч пройшла з тривогою, але без надзвичайних подій.
Очільник обласної військової адміністрації також підтвердив цю інформацію.
За його словами, захисники неба знищили над Дніпропетровщиною 10 безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 308-му добу.
