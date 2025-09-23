Вибухи у Кривому Розі пролунали під час повітряної тривоги, коли ворог скерував на місто ударні безпілотники.

Про це повідомив очільник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

Вибухи у Кривому Розі 23 вересня: що відомо

Вибухи у Кривому Розі сьогодні пролунали унаслідок влучання ворожого БпЛА в одне з місцевих підприємств.

Крім того, по Зеленодольській громаді Криворізького району росіяни вдарили з артилерії, що спричинило пожежу у будинку.

Всюди минулося без постраждалих

На решті територій Криворізького району ніч пройшла з тривогою, але без надзвичайних подій.

Очільник обласної військової адміністрації також підтвердив цю інформацію.

За його словами, захисники неба знищили над Дніпропетровщиною 10 безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 308-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

