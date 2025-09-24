Атака на Дніпро: після ракетного удару у місті фіксується сильна пожежа
Сьогодні близько 13:00 пролунав вибух у Дніпрі – росіяни запустили балістику з окупованого Криму.
Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.
Атака на Дніпро сьогодні, 24 вересня: що відомо
Командування Повітряних сил попереджало про загрозу для Дніпра. Швидкісна ціль летіла через Запоріжжя.
Моніторингові канали, які відстежують рух ворожих повітряних цілей над Україною, повідомили, що окупанти запустили балістичну ракету з території окупованого Криму.
Як повідомляють місцеві у соцмережах, після атаки в одному із районів міста спалахнула пожежа, в небо тягнеться стовп чорного диму.
Наразі немає офіційної інформації про наслідки прильоту ворожої ракети.
Нагадаємо, що перед цим вибухи у Дніпрі пролунали близько 10:15. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 309-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.