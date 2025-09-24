Вибухи у Дніпрі сьогодні пролунали близько 10:15.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Вибухи у Дніпрі 24 вересня: що відомо

Перед тим як прогриміли вибухи у Дніпрі, Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу.

Пізніше Сили оборони повідомили про розвідувальні дрони над Дніпром та роботу ППО.

Офіційних даних про наслідки, місця влучань та можливих постраждалих поки не надходило.

Обставини та наслідки вибухів у Дніпрі з’ясовуються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 309-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

