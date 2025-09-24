Вибухи у Краматорську Донецької області пролунали під час атаки ударними безпілотниками.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

Вибухи у Краматорську 24 вересня: що відомо

Перші вибухи у Краматорську сьогодні прогриміли о 03:20 унаслідок влучання ударного БПЛА на відкриту місцевість поруч із житловим будинком в одному з мікрорайонів міста.

Зараз дивляться

Ударною хвилею у наближених будинках пошкодило вікна, балкони та фасади.

Вдруге вибухи у Краматорську пролунали 04:15.

Унаслідок влучання БпЛА Молнія-2 у багатоповерховий житловий будинок виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Інформації про постраждалих не надходило.

Міська рада продовжує встановлювати остаточні наслідки російського обстрілу.

Зауважимо, що напередодні росіяни двічі вдавалися до обстрілів Краматорська.

Тобі було пошкоджено автомобіль, приватний будинок та господарчу споруду.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 309-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Краматорська міська рада

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.