Вибухи в Запоріжжі лунали з початку доби 24 вересня – російська авіація скинула на місто два ФАБи.

Вибухи в Запоріжжі сьогодні, 24 вересня: що відомо

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що окупаційні війська завдали два удари по Запоріжжю, попередньо, ФАБами.

За його словами, власлідок вибухів спалахнула пожежа, яку вже ліковалізовано підрозділами ДСНС.

Зараз дивляться

– Внаслідок нічного ворожого удару в Шевченківському районі Запоріжжя пошкоджено один багатоквартирний будинок та три приватні. Комунальними службами розпочаті роботи по закриттю вікон листами ОSB, – уточнив він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 309-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.