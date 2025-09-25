Вранці 25 вересня, у проміжку з 7:20 до 7:45, у Ніжинській громаді Чернігівської області зафіксували 14 ударів дронами. Один із них поцілив у об’єкт критичної інфраструктури, через що близько 30 тис. абонентів у Ніжині залишилися без світла.

За попередньою інформацією, даних про постраждалих немає. Про це Суспільному розповів міський голова Ніжина Олександр Кодола.

Атака дронів по Ніжинській громаді

– Частина БпЛА не здетонувала. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури за містом, але в межах громади, там виникла пожежа. Всі служби виїдуть на місце після настання нормальної ситуації, бо вже були прикрі випадки, коли ворог повторно б’є. Цивільна інфраструктура працює на генераторах, – сказав він.

За інформацією Ніжинського водоканалу, через атаку дронів спостерігаються проблеми з водопостачанням.

Через знеструмлення подання води здійснюватиметься за допомогою генераторів за графіком: вранці з 9:00 до 11:00 та ввечері з 18:00 до 20:00.

Мешканців міста закликали зробити запас води.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 310-ту добу.

