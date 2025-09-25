Українські захисники вже 15-ту годину поспіль відбивають атаку на Україну, що почалася ще о 18:00 24 вересня.

Нічна атака на Україну: що відомо

Уранці 25 вересня сили протиповітряної оборони продовжують збивати дрони, які росіяни запустили під час нічної атаки на Україну.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував 176 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера, а також дронів інших типів.

За підрахунками оборонців неба, близько 100 із запущених БпЛА – це Шахеди.

Атакували Україну росіяни з районів Курська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:30 збили (приглушили) 150 дронів на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на восьми локаціях.

Ще на одну локацію впав збитий дрон чи його уламки.

Наразі бойова робота триває, тому що з Півночі зайшли нові групи ударних БпЛА.

У Повітряних силах ЗСУ закликають українців дотримуватися заходів безпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 310-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

