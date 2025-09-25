Об’єкти критичної інфраструктури зазнали значних пошкоджень під час серії вибухів у Вінницькій області сьогодні вночі.

Про це вранці 25 вересня повідомила перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.

Вибухи у Вінницькій області сьогодні, 25 вересня: що відомо

Вибухи у Вінницькій області сьогодні вночі, 25 вересня, стали наслідком масованої атаки армії РФ.

Значних пошкоджень зазнали об’єкти критичної інфраструктури регіону.

Через це було знеструмлено частину міста. Крім того, зупинявся рух потягів.

Наразі електропостачання відновлено, а потяги продовжують рух.

До 05:30 вдалося погасити пожежу, що спалахнула після вибухів у Вінницькій області сьогодні.

До ліквідації, за словами Наталії Заболотної, залучили 76 представників особового складу та 24 одиниці техніки.

Наразі всі оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Звернень щодо пошкодження житлових будинків не надходило.

Люди, на щастя, під час нічних вибухів у Вінницькій області 25 вересня не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 310-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Наталія Заболотна

