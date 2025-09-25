Потужні вибухи у Чернігові прогриміли вдень у четвер, 25 вересня. Російські війська атакували місто.

Вибухи у Чернігові 25 вересня 2025 – які наслідки

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський підтвердив, що сьогодні ворог здійснив атаку на об’єкт критичної інфраструктури міста.

За його словами, на місці російської атаки спалахнула пожежа, яку наразі намагаються локалізувати рятувальники.

– На щастя, серед людей жертв немає, – звернув увагу начальник Чернігівської МВА.

Однак унаслідок атаки близько 30 тис. абонентів Чернігова та Чернігівського району залишилися без постачання електрики.

Наразі організовуються відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло жителям.

Водночас начальник Чернігівської МВА розповів, що у районах, які були знеструмлені, спостерігається знижений тиск в мережах водопостачання.

За його словами, покращення тиску в мережах очікується після відновлення постачання світла.

Російські війська вже не вперше атакували Чернігів. Два дні тому, 23 вересня, росіяни завдали ударів по місту безпілотниками. Було зафіксовано щонайменше два вибухи.

Тоді начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський розповів, що ворог атакував один з обʼєктів критичної інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 310-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

