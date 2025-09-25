Вибухи у Кіровоградській області прогриміли під час ворожої дронової атаки.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Вибухи у Кіровоградській області 25 вересня: що відомо

Росіяни цілили по об’єкту інфраструктури.

Унаслідок вибухів у Кіровоградській області сьогодні без електропостачання частково опинилися три населені пункти.

Крім того, зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків.

Всі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків дронової атаки.

Інформації щодо постраждалих нараз не надходила.

Нагадаємо, що внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині та Кіровоградщині вночі 25 вересня на окремих ділянках залізниці сталося знеструмлення.

За попередніми даними потерпілих немає.

Укрзалізниця направляє резервні тепловози на всі знеструмлені дільники та оцінює пошкодження.

