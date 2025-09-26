У Кривому Розі поліція працює на місці вбивства у Покровському районі. Попередньо, невідомий здійснив постріли у бік чоловіка, який помер на місці від поранень.

Йдеться про президента місцевої федерації самбо Євгена Понирка, повідомляє Суспільне із посиланням на джерела.

Вбивство Євгена Понирка у Кривому Розі

У Нацполіції Дніпропетровщини підтвердили, що невідомий здійснив постріли у бік місцевого мешканця у Покровському районі Кривого Рогу.

Зараз дивляться

Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Відомо, що ще одну особу поранено, проте не уточнюється, хто саме.

Повідомлення до поліції надійшло 26 вересня близько 20:00 вечора.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження ч. 2 п. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На місці події працює слідчо-оперативна група, експерти, керівництво Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області та Криворізького РУП й інші профільні служби.

Для розшуку та затримання нападника у Дніпропетровській області проводиться спеціальна поліцейська операція.

Фото: Криворізька Федерація Самбо

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.