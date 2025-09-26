У Кривому Розі вбитий Євген Понирко – що відомо
У Кривому Розі поліція працює на місці вбивства у Покровському районі. Попередньо, невідомий здійснив постріли у бік чоловіка, який помер на місці від поранень.
Йдеться про президента місцевої федерації самбо Євгена Понирка, повідомляє Суспільне із посиланням на джерела.
Вбивство Євгена Понирка у Кривому Розі
У Нацполіції Дніпропетровщини підтвердили, що невідомий здійснив постріли у бік місцевого мешканця у Покровському районі Кривого Рогу.
Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Відомо, що ще одну особу поранено, проте не уточнюється, хто саме.
Повідомлення до поліції надійшло 26 вересня близько 20:00 вечора.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження ч. 2 п. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
На місці події працює слідчо-оперативна група, експерти, керівництво Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області та Криворізького РУП й інші профільні служби.
Для розшуку та затримання нападника у Дніпропетровській області проводиться спеціальна поліцейська операція.
Фото: Криворізька Федерація Самбо