Російські війська атакували Запоріжжя ударними дронами Shahed, внаслідок чого спалахнула пожежа у ніч на 27 вересня.

Вибухи у Запоріжжі опівночі – які наслідки

Майже опівночі ворог атакував Запоріжжя двома безпілотниками, підтвердив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, спалахнула пожежа та зруйнований магазин.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих внаслідок російської атаки у Запоріжжі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 312-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

