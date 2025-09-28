Російський снаряд пошкодив будівлю польського посольства в Україні. Інцидент стався цієї ночі під час масштабної атаки Росії на Україну, зокрема на Київ. Ніхто не постраждав.

Про це повідомив речник МЗС Павел Вронский, пише RMF FM.

Посольство Польщі в Україні пошкоджене: що відомо

– Елемент снаряда або малокаліберний снаряд упав на дах нашого консульського відділу. Потім він пробив стелю. Снаряд опинився в кухонному приміщенні. Ніхто не постраждав, – сказав він.

За словами речника, була проведена попередня оцінка збитків, вони незначні.

Інцидент не вплине на роботу посольства. У понеділок консульський відділ у Києві працюватиме у звичайному режимі.

Пошкодження будівлі посольства Польщі в Україні стало наслідком нічної 12-годинної атаки Росії на Україну. Найбільші руйнування зафіксовані у столиці.

Кремль застосував майже 500 ударних дронів російсько-іранського виробництва Shahed, понад 40 ракет, серед яких гіперзвукові ракети Кинджал, що летять зі швидкістю 8-10 тис. км на годину і здатні маневрувати.

Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед них – 12-річна дівчинка, а також про кілька десятків поранених.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомляв, що під час масованого удару РФ по Києву у ніч проти 4 липня було пошкоджене будівлю консульського відділу посольства Польщі.

