У селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району внаслідок комбінованої атаки РФ на Київську область 28 вересня значних руйнувань зазнав житловий коомплекс Львівський.

Про це повідомляють в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Наслідки атаки 28 вересня в Петропавлівській Борщагівці

Житловий комплекс Львівський у селі, що розташоване в передмісті Києва на захід від Кільцевої дороги, частково зруйновано.

Зараз на місці влучання тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим.

Кореспондентка Фактів ICTV Ольга Читайло з місця події в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила, що фактично зруйновано кілька будинків-таунхаусів, постраждала ціла вулиця. В довколишніх багатоповерхівках повибивало вікна. Водночас зауважила, що на території ЖК майже ніхто не жив – лише одна родина, але ніхто з її членів не постраждав, інформації про загиблих наразі немає.

Шеф-редактор програми Факти ICTV Володимир Лех уточнив, що внаслідок влучання в ЖК Львівський – великі пошкодження, поранено 17 людей, зокрема й діти.

Розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки на трьох локаціях:

вул. Львівська, 3 (приміщення ЖКП);

вул. Тернопільська, 5 (техвідділ ЖКП);

вул. Львівська, 7 (спортклуб Seven).

Працівники Борщагівської сільської ради надають необхідну допомогу жителям та приймають заяви про пошкоджене майно.

За останніми даними, внаслідок масованої комбінованої атаки на Київську область вночі та вранці 28 вересня поранено 27 людей, 17 із них – саме у Бучанському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 313-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

